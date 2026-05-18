Гвардиола покинет пост тренера «Ман Сити» после матча с «Астон Виллой» — Daily Mail

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уйдёт с поста главного тренера клуба после воскресного матча 38-го тура английской Премьер‑лиги с «Астон Виллой» (24 мая). Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, официальное подтверждение ухода ожидается в воскресенье, 24 мая. В понедельник, 25 мая, запланирован парад на автобусе с открытым верхом в честь вклада Гвардиолы в английский футбол.

У тренера остаётся один год по контракту — не исключено, что он продолжит работу в клубе на другой должности. Кандидаты на замену Гвардиоле: бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска и тренер «Баварии» Венсан Компани.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу с «Арсеналом» за титул чемпиона Премьер‑лиги. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 79 очками. «Горожане» отстают на два очка.

В субботу, 16 мая, команда Гвардиолы обыграла «Челси» (1:0) и завоевала Кубок Англии.

Кубок Англии . Финал
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Семеньо – 72'    
