Гвардиола покинет пост тренера «Ман Сити» после матча с «Астон Виллой» — Daily Mail

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уйдёт с поста главного тренера клуба после воскресного матча 38-го тура английской Премьер‑лиги с «Астон Виллой» (24 мая). Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, официальное подтверждение ухода ожидается в воскресенье, 24 мая. В понедельник, 25 мая, запланирован парад на автобусе с открытым верхом в честь вклада Гвардиолы в английский футбол.
У тренера остаётся один год по контракту — не исключено, что он продолжит работу в клубе на другой должности. Кандидаты на замену Гвардиоле: бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска и тренер «Баварии» Венсан Компани.
«Манчестер Сити» продолжает борьбу с «Арсеналом» за титул чемпиона Премьер‑лиги. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 79 очками. «Горожане» отстают на два очка.
В субботу, 16 мая, команда Гвардиолы обыграла «Челси» (1:0) и завоевала Кубок Англии.
- 18 мая 2026
