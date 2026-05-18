«Таких футболистов мало». Симеоне — о Гризманне, который покинет команду летом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об уходе нападающего Антуана Гризманна из клуба ближайшим летом. Француз продолжит карьеру в «Орландо Сити» из МЛС.

— Чего вам будет не хватать после ухода Гризманна?

— Очень многого… он играл особую роль, а это непросто. Таких футболистов мало. Мы проведём работу над поиском такового. Командам нужны такие игроки как, например, Коке. Их значимость просто не передать словами. Совершенно очевидно, что мы надеемся найти замену Антуану и получить всё необходимое для борьбы за трофеи, — приводит слова Симеоне Marca.

Гризманн играл за мадридский клуб с 2014 по 2019 год, затем перешёл в «Барселону», а в 2021 году вернулся обратно. В составе «Атлетико» французский форвард стал победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.