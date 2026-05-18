«Арсенал» обыграл «Бёрнли» и оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков

Окончен матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Бёрнли». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Пол Тирни из Ланкашира.

На 37-й минуте Кай Хаверц забил единственный гол в этой встрече.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 82 набранных очка в 37 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за один тур до финиша составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе. «Бёрнли» располагается на 19-м месте в турнирной таблице с 21 очком. Команда уже вылетела из АПЛ.