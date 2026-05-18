Рахимов: все выходы Ерохина — это обязательно два‑три опасных момента, голы

Тренер Рашид Рахимов отметил, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин обладает способностью качественно выходить на замены и организовывать потенциально голевые моменты.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 1:0 в заключительном туре Мир РПЛ и в 11-й раз выиграл чемпионат России. Туром ранее в домашнем матче с «Сочи» (2:1) Ерохин вышел на замену на 76-й минуте и забил победный мяч. Эта победа позволила сине-бело-голубым занять первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Мне кажется, все выходы Ерохина — это обязательно два‑три опасных момента, голы. Он оказывается в самом нужном месте. И мяч в ворота «Сочи», в принципе, вывел «Зенит» на первое место. Думаю, не зря Сергей Семак постоянно выпускает», — сказал Рахимов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

Ерохину 36 лет. В текущем сезоне хавбек провёл 22 встречи, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.