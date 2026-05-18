«Сейчас стороны дальше, чем были». Лепсая — о продлении контракта Барко со «Спартаком»

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал о переговорах между московским «Спартаком» и 27-летним аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко по поводу возможности продления контракта.

«У меня есть информация, что переговоры «Спартака» и Барко застопорились. Все обещали, что «вот-вот». Спортивный директор Фрэнсис Кахигао говорил «почти».

Но, по моей информации, сейчас стороны дальше, чем были. На предложение, которое сделал «Спартак» и больше его улучшать не готов, они сказали «нет». А у него год контракта», – сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 36 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

