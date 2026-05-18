Бубнов высказался о перспективах Талалаева в «Балтике» в следующем сезоне РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— «Балтика» такой же будет в следующем сезоне? Не надоест игрокам такой подход Талалаева: физуха, прессинг?

— Да. А Талалаев другого не знает. Единственное, что он готов в любой момент свалить из этого суперпроекта, там даже есть и цена, и всё. И это говорит в открытую. Если он не уйдёт, игра будет такая же, такая же нагрузка, то же он будет вытворять у бровки.

— А результат будет таким же?

— Результат будет ещё хуже. Талалаев в тяжелейших условиях работает, у них базы нет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне чемпионата России «Балтика» заняла шестое место, набрав 46 очков.