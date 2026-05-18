Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов высказался о перспективах Талалаева в «Балтике» в следующем сезоне РПЛ

Бубнов высказался о перспективах Талалаева в «Балтике» в следующем сезоне РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

— «Балтика» такой же будет в следующем сезоне? Не надоест игрокам такой подход Талалаева: физуха, прессинг?
— Да. А Талалаев другого не знает. Единственное, что он готов в любой момент свалить из этого суперпроекта, там даже есть и цена, и всё. И это говорит в открытую. Если он не уйдёт, игра будет такая же, такая же нагрузка, то же он будет вытворять у бровки.

— А результат будет таким же?
— Результат будет ещё хуже. Талалаев в тяжелейших условиях работает, у них базы нет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне чемпионата России «Балтика» заняла шестое место, набрав 46 очков.

Материалы по теме
«Не может быть лучшим тот, кто на шестом месте оказался». Бубнов назвал топ-3 тренеров РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android