Симеоне: мы с Гризманном не друзья, но я его обожаю

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своих взаимоотношениях с нападающим Антуаном Гризманном, который летом перейдёт в «Орландо Сити» из МЛС.

«Взаимоотношения с футболистами — это та сфера, которую объяснить непросто. Мы с Антуаном не друзья, но я его обожаю. Мы с ним не ужинам вместе каждую неделю. Антуан мне всегда нравился. Я доверяю ему и считаю, что не ошибся, доверившись ему», — приводит слова Симеоне Marca.

Гризманн играл за мадридский клуб с 2014 по 2019 год, затем перешёл в «Барселону», а в 2021 году вернулся обратно. В составе «Атлетико» французский форвард стал победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании.