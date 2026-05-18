Аршавин назвал лучшего футболиста РПЛ сезона-2025/2026

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом чемпионата России в сезоне-2025/2026. Кордоба провёл 28 матчей в Мир РПЛ, в которых забил 17 мячей и отдал шесть результативных передач. 33-летний форвард стал лучшим бомбардиром турнира.

— Кто лучший игрок чемпионата этого сезона?

— Кордоба. Он тащил «Краснодар», забил больше всех мячей, показывал фантастический футбол. Но, к сожалению для «Краснодара», не он выходил один на один (в матче 29‑го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:2), когда Хуан Боселли не реализовал выход один на один. – Прим. «Чемпионата»).

— А Эдуард Сперцян?

— Второе место.

— Что вообще можно сказать о «Краснодаре»? Чего им не хватило в этом сезоне?

— Да им всего хватало. Наверное, чуть класса футболистов не хватало в определённых эпизодах и везения. Подними Боселли мяч на 30 см выше, или ударил бы Кевин Ленини чуть левее или правее [в матче с «Динамо»]. Вот тебе победа 2:1, — сказал Аршавин в эфире «8-16» на «Матч Премьер».

«Краснодар» завершил сезон с 66 очками и занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от лидера чемпионата, санкт-петербургского «Зенита», на два очка.