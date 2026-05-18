Винисиус Жуниор прокомментировал уход Даниэля Карвахаля из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался об уходе защитника и капитана команды Даниэля Карвахаля по окончании сезона. 18 мая пресс-служба «Королевского клуба» сообщила, что Карвахаль покинет команду после завершения текущей кампании. Контракт 34-летнего игрока с «Реалом» истекает летом 2026 года.

«Легенда и лучший правый защитник в истории клуба. Как капитан ты указал нам путь к победе и помог нам прочувствовать, что значит быть мадридиста.

На протяжении многих лет мы делили раздевалку, борьбу за трофеи, титулы и незабываемые моменты. Вместе праздновали победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, клубном чемпионате мира и в тех исторических матчах, что навсегда останутся в памяти.

Спасибо за всё. Для меня было честью учиться у тебя и разделить с тобой столько ярких мгновений, брат. Твоё имя навеки вписано в историю «Реала», — говорится в сообщении Винисиуса в соцсети.

Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». Нынешний капитан «Королевского клуба» непрерывно выступает за основную команду с лета 2013 года. В текущем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 450 встреч в составе «Реала», в которых он отметился 14 забитыми мячами.

