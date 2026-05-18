Чемпион мира Клозе может возглавить «Лацио» — La Gazzetta dello Sport

Чемпион мира в составе сборной Германии Мирослав Клозе, ныне возглавляющий «Нюрнберг», может стать главным тренером «Лацио». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, немецкий специалист является одним из основных кандидатов на пост тренера «орлов» в случае увольнения Маурицио Сарри. По итогам нынешнего сезона «Лацио» точно не займёт место выше девятого в турнирной таблице Серии А.

По итогам прошедшего розыгрыша Второй Бундеслиги «Нюрнберг» под руководством Клозе расположился на восьмой строчке. Во времена игровой карьеры немец выступал за «Вердер», мюнхенскую «Баварию», «Лацио» и другие команды. Стоит отметить, что за «орлов» Клозе играл с 2011 по 2016 год, где и завершил карьеру. В составе этой команды он выиграл Кубок Италии.