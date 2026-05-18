Назван главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити» — ВВС

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска является главным претендентом на замену Хосепу Гвардиоле в качестве наставника «Манчестер Сити», сообщает ВВС.

Данную информацию подтверждает журналист Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети Х. Гвардиола покинет «Манчестер Сити» в конце сезона, хотя клуб пока не комментирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что официальное подтверждение ухода Гвардиолы запланировано после воскресного матча 38-го тура английской Премьер‑лиги с «Астон Виллой» (24 мая).

Последним местом работы Марески был лондонский «Челси», который он возглавлял с июля 2024 года по январь 2026 года. Под его руководством лондонская команда выиграла Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу с «Арсеналом» за титул чемпиона Премьер‑лиги. «Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 79 очками. «Горожане» отстают на два очка.