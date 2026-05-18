Инсайдер Орнштейн подтвердил, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» ближайшим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Эту информацию подтверждает журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X.

По данным источника, экс-тренер «Челси» Энцо Мареска станет следующим наставником «горожан».

Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола шесть раз становился чемпионом Англии, трижды брал Кубок страны, пять раз — Кубок английской лиги и трижды — национальный Суперкубок. На международной арене специалист приводил клуб к успеху в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Помимо этого, тренер работал в «Барселоне» и «Баварии», с которыми также взял множество титулов.