«Ребят, вспомните, как «Спартак» стал чемпионом». Генич — о критике «Зенита»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о критике в адрес «Зенита» после завоевания чемпионства в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 и привёл в пример чемпионство московского «Спартака» в сезоне-2016/2017.

«Многие критикуют «Зенит» за то, что он не показал яркую игру. Если вспомнить чемпионские матчи многие… Вот болельщики «Спартака», многие, сейчас критикуют «Зенит» за то, что с таким качеством, с таким пенальти… Ребят, вспомните, как «Спартак» стал чемпионом, когда они с Томском еле-еле и тоже забили с пенальти. Чемпионские матчи, они, как правило, такие и бывают, тяжёлые, натужные. Здесь вообще никаких вопросов не осталось», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.