Андрей Аршавин: Ерохин голом в ворота «Сочи» обеспечил себе новый контракт

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сообщил, что полузащитник Александр Ерохин благодаря голу в ворота «Сочи» в матче 29-го тура Мир РПЛ обеспечил себе новый контракт с петербургским клубом.

В воскресенье, 17 мая, «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (1:0) в заключительном туре РПЛ и в 11-й раз выиграл чемпионат России. В 29-м туре сине-бело-голубые одолели на домашнем стадионе «Сочи» (2:1), и ключевым моментом стал гол Ерохина в концовке встречи. Эта победа позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата. Действующий контракт 36-летнего Ерохина с клубом рассчитан до 30 июня.

«Думаю, этим голом он подписал новый контракт», — сказал Аршавин в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

В сезоне-2025/2026 Ерохин провёл 22 матча, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Хавбек выступает за «Зенит» с лета 2017 года.