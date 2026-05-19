Игроки «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос включены в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Комментарии

Игроки санкт-петербургского «Зенита» нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос вошли в число футболистов, которых главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти внёс в заявку для участия в чемпионате мира — 2026.

В ночь с 18 на 19 мая главный тренер национальной команды Карло Анчелотти объявил итоговую заявку.

На групповой стадии чемпионата мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

17 мая футболисты «Зенита» стали победителями чемпионата России, одолев «Ростов» в 30-м, заключительном туре со счётом 1:0.

Комментарии
