Сборная Бразилии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на своей странице в социальной сети X представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Карло Анчелотти вызвал 25 футболистов.

Состав Бразилии на чемпионат мира — 2026:

Вратари: Алисон Бекер, Эдерсон, Вевертон Перейра да Силва.

Защитники: Дуглас Сантос, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Габриэл Магальяйнс, Рожер Ибаньес, Перейра Лео, Маркиньос, Уэсли Франса.

Полузащитники: Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Фабиньо, Данило дос Сантос де Оливейра.

Нападающие: Неймар, Луис Энрике, Эндрик, Габриэль Мартинелли, Игор Тьяго, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Райан Витор Симплисио Роша.

Игроки санкт-петербургского «Зенита»: нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос вошли в число футболистов вызванных главным тренером в состав национальной команды. Также участие в турнире примет форвард «Сантоса» Неймар.

Фото: Соцсети сборной Бразилии

