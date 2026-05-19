«Везёт тому, кто везёт». Елагин — о победе «Арсенала» над «Бёрнли»

Комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 37-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Бёрнли» (1:0).

«Арсенал» завоевал, вымучил, выбил, выстрадал победу над вылетающим в Чемпионшип «Бёрнли», взял три очка и находится в трёх очках (если «Ман Сити» не споткнётся) от чемпионства в английской Премьер-лиге.

Все те, кто за «Арсенал», должны быть не просто довольны сегодняшним триумфом, а очень довольны. «Канониры» были буквально на волосок от жуткой концовки матча. Арбитр Тирни (плюс VAR) проявил неслыханную лояльность к хозяевам, не удалив Кая Хаверца за безрассудный подкат под Угочукву. Оставалось играть ещё более 20 минут…

Повезло? Не то слово! Однако везёт тому, кто везёт… Народная мудрость на то и народная, что аккумулирует в себе все превратности нашей жизни и выносит свой вердикт.

Завтра «канониры» и их поклонники будут неистово болеть за «Борнмут», который, кстати, вполне может попасть в Лигу чемпионов…

Завтра будет на юге заруба», — написал Елагин в телеграм-канале.

«Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 82 набранных очка в 37 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за один тур до финиша составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе. Небесно-голубые встретятся с «Борнмутом».