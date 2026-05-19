Анчелотти объяснил, почему включил Неймара в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил своё решение включить нападающего «Сантоса» Неймара в заявку национальной команды для участия в чемпионате мира — 2026.

«Неймар будет важным игроком для нас на чемпионате мира. Мы весь год следили за его игрой. Мы пришли к выводу, что в последнее время в выступлениях Неймара появилась стабильность, он находится в хорошей физической форме», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Неймар является рекордсменом сборной Бразилии по количеству забитых голов — на его счету 79 мячей. За основную команду «селесао» он выступает с 2010 года. В 15 матчах текущего клубного сезона футболист забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.