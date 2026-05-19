Зобнин вошёл в топ-10 футболистов «Спартака» за всю историю по количеству сыгранных матчей

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин вышел на чистое 10‑е место в истории клуба по количеству проведённых матчей. Это случилось во встрече 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в которой красно-белые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо».

У Зобнина 307 матчей за московский клуб, он обошёл по этому показателю Евгения Ловчева (306 игр). На девятом месте – Сергей Шавло, который провёл за «Спартак» 315 матчей. Лидером рейтинга является Фёдор Черенков (494).

Зобнин выступает за московский «Спартак» с 2016 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.