Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зобнин вошёл в топ-10 футболистов «Спартака» за всю историю по количеству сыгранных матчей

Зобнин вошёл в топ-10 футболистов «Спартака» за всю историю по количеству сыгранных матчей
Комментарии

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин вышел на чистое 10‑е место в истории клуба по количеству проведённых матчей. Это случилось во встрече 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в которой красно-белые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

У Зобнина 307 матчей за московский клуб, он обошёл по этому показателю Евгения Ловчева (306 игр). На девятом месте – Сергей Шавло, который провёл за «Спартак» 315 матчей. Лидером рейтинга является Фёдор Черенков (494).

Зобнин выступает за московский «Спартак» с 2016 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Сейчас стороны дальше, чем были». Лепсая — о продлении контракта Барко со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android