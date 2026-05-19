Оглашение заявки Бразилии на ЧМ‑2026 состоялось через два часа после начала трансляции

Оглашение итоговой заявки сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года состоялось только через два часа относительно начала официальной трансляции. Главный тренер Карло Анчелотти приступил к объявлению состава лишь спустя это время, а само оглашение заняло всего около пяти минут. Это вызвало недовольство среди бразильских болельщиков, которые активно высказывались в комментариях.
В итоговую заявку вошли, в частности, игроки санкт‑петербургского «Зенита» – нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. Также к участию в турнире привлечён форвард «Сантоса» Неймар.
На групповой стадии чемпионата мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.