Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оглашение заявки Бразилии на ЧМ‑2026 состоялось через два часа после начала трансляции

Оглашение заявки Бразилии на ЧМ‑2026 состоялось через два часа после начала трансляции
Комментарии

Оглашение итоговой заявки сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года состоялось только через два часа относительно начала официальной трансляции. Главный тренер Карло Анчелотти приступил к объявлению состава лишь спустя это время, а само оглашение заняло всего около пяти минут. Это вызвало недовольство среди бразильских болельщиков, которые активно высказывались в комментариях.

В итоговую заявку вошли, в частности, игроки санкт‑петербургского «Зенита» – нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос. Также к участию в турнире привлечён форвард «Сантоса» Неймар.

На групповой стадии чемпионата мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Материалы по теме
Официально
Сборная Бразилии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android