Гвардиола вздохом отреагировал на вопрос об уходе из «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время пресс-конференции отреагировал на вопрос журналиста о возможном уходе из клуба.

— Вы когда-нибудь задумывались о том, каким должно быть ваше прощание с клубом, если бы знали, что точно уходите?
(вздыхает) Следующий!

Я уже много раз говорил: у меня ещё один год по контракту! — приводит слова Гвардиолы CityXtra в социальной сети X.

Вместе с «Манчестер Сити» Гвардиола шесть раз становился чемпионом Англии, трижды брал Кубок страны, пять раз — Кубок английской лиги и трижды — национальный Суперкубок. На международной арене специалист приводил клуб к успеху в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Помимо этого, тренер работал в «Барселоне» и «Баварии», с которыми также взял множество титулов.

