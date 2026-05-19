«Зенит» выпустил ролик о праздновании чемпионства под песню группы ABBA

Санкт-петербургский «Зенит» в официальном телеграм-канале опубликовал видео, посвящённое празднованию чемпионства команды, завоёванного по итогам сезона-2025/2026. В качестве саундтрека выбрана песня группы ABBA The Winner Takes It All.

По итогам розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавил турнирную таблицу Мир РПЛ с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

«Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезоне-2007, сезоне-2010, сезоне-2011/2012, сезоне-2014/2015, сезоне-2018/2019, сезоне-2019/2020, сезоне-2020/2021, сезоне-2021/2022, сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.

