Бубнов назвал европейские чемпионаты, которые могут подойти Эдуарду Сперцяну

Бубнов назвал европейские чемпионаты, которые могут подойти Эдуарду Сперцяну
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о европейском чемпионате, который может подойти капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

— Он для Испании. Ему даже тяжело будет в Англии. Может быть, легче будет в Германии, но там в открытый футбол команды играют.

— Если отталкиваться от уровня борьбы в чемпионате, физической борьбы, уровня прессинга, мне кажется, что Италия помягче чемпионат.
— Здесь есть с чем сравнить. Два армянских футболиста, два выдающихся. Кто? Мхитарян и Сперцян. Мхитарян играет сейчас, и играет неплохо. Он думает, продлевать или нет с «Интером», с чемпионом Италии. На мой взгляд, Сперцян сильнее Мхитаряна. Если мы его в «Интер» засылаем, то получается, что в любую топовую итальянскую команду его можно заслать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и оформил 18 результативных передач. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает в 2029 году. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

