Анчелотти: жаль игроков, не включённых в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о решении не включать в заявку национальной команды для участия в чемпионате мира — 2026 ряд игроков, в том числе одного из лучших бомбардиров АПЛ Жоао Педро из «Челси».

«Есть индивидуальные особенности футболистов. Мне жаль игроков, которых не включили в состав, таких как Жоао Педро. Форвард провёл отличный сезон, но мы выбрали других футболистов. У него и других не попавших в заявку игроков ещё появятся шансы в будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.

В текущем сезоне 24-летний Педро провёл за «Челси» 34 матча в АПЛ, забил 15 голов и сделал восемь ассистов.