Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» обратился к болельщикам после упущенного титула РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после упущенного титула РПЛ
Комментарии

«Краснодар» опубликовал пост после завершения сезона чемпионата России.

«Это наш путь! Мы проходим его вместе. Спасибо за вашу поддержку, «быки»! Мы выходим на поле ради вас и чувствуем вашу силу в каждом матче», – написано на официальной странице команды в телеграм-канале.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Отметим, «Краснодар» в предпоследнем туре проиграл московскому «Динамо» (1:2), из-за чего не смог вернуться на первое место в РПЛ и упустил титул.

Материалы по теме
«Отдал бы 6 прошлых титулов ради этого». Герои «Зенита» и «Краснодара» — о развязке РПЛ
«Отдал бы 6 прошлых титулов ради этого». Герои «Зенита» и «Краснодара» — о развязке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android