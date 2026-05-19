«Краснодар» обратился к болельщикам после упущенного титула РПЛ

«Краснодар» опубликовал пост после завершения сезона чемпионата России.

«Это наш путь! Мы проходим его вместе. Спасибо за вашу поддержку, «быки»! Мы выходим на поле ради вас и чувствуем вашу силу в каждом матче», – написано на официальной странице команды в телеграм-канале.

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Отметим, «Краснодар» в предпоследнем туре проиграл московскому «Динамо» (1:2), из-за чего не смог вернуться на первое место в РПЛ и упустил титул.