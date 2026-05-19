Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с трофеем Лиги 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с трофеем чемпионата Франции.

«Чемпионы Франции», — написал Сафонов на своей странице в одной из социальных сетей.

«ПСЖ» досрочно завоевал чемпионский титул в Лиге 1, обыграв «Ланс» в матче предпоследнего тура со счётом 2:0. Для парижского клуба это чемпионство стало 14-м в истории, рекордным показателем для французского первенства. «ПСЖ» вручили медали и кубок Лиги 1 перед встречей с «Парижем» в заключительном туре чемпионата Франции.

Матвей Сафонов провёл 15 матчей в минувшем сезоне чемпионата Франции. Из них восемь Матвей отыграл «на ноль». Это восьмое место среди всех голкиперов Лиги 1 в сезоне.