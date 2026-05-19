Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с трофеем Лиги 1

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с трофеем Лиги 1
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с трофеем чемпионата Франции.

«Чемпионы Франции», — написал Сафонов на своей странице в одной из социальных сетей.

Фото: Фото: ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» досрочно завоевал чемпионский титул в Лиге 1, обыграв «Ланс» в матче предпоследнего тура со счётом 2:0. Для парижского клуба это чемпионство стало 14-м в истории, рекордным показателем для французского первенства. «ПСЖ» вручили медали и кубок Лиги 1 перед встречей с «Парижем» в заключительном туре чемпионата Франции.

Матвей Сафонов провёл 15 матчей в минувшем сезоне чемпионата Франции. Из них восемь Матвей отыграл «на ноль». Это восьмое место среди всех голкиперов Лиги 1 в сезоне.

Материалы по теме
Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте
Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android