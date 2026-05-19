Испанец Райя повторил рекорд среди вратарей «Арсенала» всех времён

Вратарь «Арсенала» Давид Райя повторил клубный рекорд по числу «сухих» матчей в английской Премьер-лиге всех времён. Об этом сообщает Squawka в соцсети X.

Это стало возможным после того, как «Арсенал» одолел «Бёрнли» во встрече 37-го тура чемпионата Англии со счётом 1:0. 30-летний испанец сыграл 19-й «сухой» матч в сезоне, благодаря чему повторил лучший результат в истории клуба в АПЛ, который был дважды установлен Дэвидом Симэном. Англичанин провёл по 19 встреч «на ноль» в сезоне-1993/1994 и в сезоне-1998/1999.

Отметим, что Райя стал лишь третьим голкипером в истории АПЛ, кому удалось выиграть «Золотую перчатку» три раза подряд, после Джо Харта и Пепе Рейны.

