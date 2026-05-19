Стало известно условие, при котором «Арсенал» станет чемпионом Англии 19 мая 2026 года

«Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги и теперь находится в шаге от чемпионского титула в АПЛ сезона-2025/2026.

«Арсенал» набрал 82 очка и возглавляет таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити», в активе которого 77 очков, располагается на второй строчке. У команды Хосепа Гвардиолы на данный момент есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 19 мая. Отмечается, что если «горожане» потеряют очки во встрече 37-го тура с «Борнмутом», то «канониры» досрочно станут обладателями титула в АПЛ.

При условии победы коллектива из Манчестера в сегодняшнем матче развязка в гонке за трофей может произойти в заключительном туре чемпионата, где «Арсенал» в гостях сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» дома примет «Астон Виллу». Обе встречи пройдут 24 мая.