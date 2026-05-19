Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно условие, при котором «Арсенал» станет чемпионом Англии 19 мая 2026 года

Стало известно условие, при котором «Арсенал» станет чемпионом Англии 19 мая 2026 года
Комментарии

«Арсенал» обыграл «Бёрнли» со счётом 1:0 в матче 36-го тура английской Премьер-лиги и теперь находится в шаге от чемпионского титула в АПЛ сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

«Арсенал» набрал 82 очка и возглавляет таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити», в активе которого 77 очков, располагается на второй строчке. У команды Хосепа Гвардиолы на данный момент есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 19 мая. Отмечается, что если «горожане» потеряют очки во встрече 37-го тура с «Борнмутом», то «канониры» досрочно станут обладателями титула в АПЛ.

При условии победы коллектива из Манчестера в сегодняшнем матче развязка в гонке за трофей может произойти в заключительном туре чемпионата, где «Арсенал» в гостях сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» дома примет «Астон Виллу». Обе встречи пройдут 24 мая.

Материалы по теме
Испанец Райя повторил рекорд среди вратарей «Арсенала» всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android