Валерий Карпин рассказал, насколько для сборной России будет показателен матч с Египтом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о предстоящей товарищеской встрече с национальной командой Египта, которая состоится 28 мая.

— Насколько показателен для вас матч с Египтом как с участником чемпионата мира?
— Очень показателен, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).

Карпин вызвал в Россию 18-летнего игрока «МЮ»! Ибрагимов — мимо сборной Англии?
