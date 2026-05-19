«Зенит» отреагировал на включение Сантоса и Энрике в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

«Зенит» прокомментировал включение Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в расширенный состав национальной команды Бразилии на ЧМ-2026.

«Дуглас Сантос и Луис Энрике едут на ЧМ-2026! Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил перечень игроков, которые отправятся на главный футбольный турнир в США. В него вошли капитан «Зенита» Дуглас Сантос и атакующий полузащитник сине-бело-голубых Луис Энрике. На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится с Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня). Удачи, парни», — написано в телеграм-канале «Зенита».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.