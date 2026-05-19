Тренер «Арсенала» Артета высказался о ситуации на финише чемпионской гонки АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета высказался о ситуации на финише чемпионской гонки АПЛ
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил удовлетворение результатом и действиями команды в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Бернли». Встреча завершилась домашней победой «Арсенала» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

«Я доволен и тем, как мы сыграли, и итогом матча. В первом тайме команда действовала на очень высоком уровне, это была одна из лучших наших игр в сезоне. Жаль, что не удалось забить второй или третий гол. Соперник действовал организованно и был настроен на борьбу. Чемпионат остаётся напряжённым, мы выполнили свою задачу. Теперь нужно дождаться результатов других матчей, а затем готовиться к встрече с «Кристал Пэлас», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 82 очка. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе и отставание в пять очков. «Бёрнли» (21) находится на 19-й строчке.

