«Краснодару» не стоит сетовать на нефарт». Генич — о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о чемпионстве «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Зенит» лидировал всего три тура, а последний стал чемпионским. Мне кажется, постоянно дышать в спину сопернику легче, чем идти наверху и не допускать осечек. В прошлом сезоне «Краснодар» не ошибся. Сейчас же им не стоит сетовать на нефарт. С «Динамо» они не забили, зато повезло со «Спартаком», «Ахматом», «Акрон» додавили во втором тайме, с «Балтикой» отыгрались в компенсированное время. Говорить о заслуженности или незаслуженности по итогам 30 туров – некомпетентно. Если команда набрала больше всего очков, меньше всех проиграла и пропустила. Но всё закономерно: они терпели, терпели, дождались ошибки конкурента и обошли его на финише», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.