Экс-вратарь «ПСЖ» — о Сафонове: никто не знает, будет ли его история с клубом долгой

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонсо высказался о российском голкипере парижан Матвее Сафонове.

«Он пишет свою историю. Будет ли эта история долгой вместе с «ПСЖ» — сегодня никто не может сказать. Но одно можно утверждать точно: он честно выиграл конкуренцию у Люка Шевалье», — приводит слова Алонсо le10sport со ссылкой на эфир Téléfoot.

Матвей Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний российский вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах. На его счету 12 «сухих» игр.

30 мая «ПСЖ» предстоит провести матч с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

