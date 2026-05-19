Самир Насри признался, что выступал под вымышленным именем

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, что в начале карьеры играл под вымышленным именем.

«Они взяли парня из моего района, который был подходящего возраста для получения водительских прав, и два сезона я играл под именем Александр Марас. Мне говорили: «Ты похож на француза», и я играл под этим вымышленным именем, пока не достиг возраста, позволяющего получить лицензию. На матчах мне промывали мозги, говоря: «Не забывай, тебя зовут Александр», — приводит слова Насри Goal.

За свою карьеру Насри выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити» и ряд других клубов.