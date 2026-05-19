Только у двух игроков больше трофеев, чем у капитана «ПСЖ» Маркиньоса, в истории футбола
Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос стал чемпионом Франции сезона-2025/2026, завоевав 40-й трофей в профессиональной карьере. Об этом сообщает аккаунт в соцсети X One Football со ссылкой на данные IFFHS.

По информации источника, лишь у двух футболистов больше титулов в истории футбола. На данный момент у соотечественника Маркиньоса — Дани Алвеса — 41 трофей. Рекордсменом по данному показателю является аргентинец Лионель Месси (45). На четвёртом месте в данном рейтинге недавно завершивший карьеру испанец Серхио Бускетс (39) и египтянин Хоссам Ашур (39).

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте в турнирной таблице Лиги 1 с 76 очками в 34 матчах. Впереди у красно-синих финал Лиги чемпионов, в котором французскому гранду предстоит встретиться с лондонским «Арсеналом».

