У Анчелотти до последнего момента было два списка состава сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти до самого конца не мог определиться, кого вызывать на чемпионат мира 2026 года — Неймара или Жоао Педро. До момента объявления состава существовали два списка, в каждом из которых было имя одного из двух игроков, сообщает UOL.

Сомнения возникли из-за осмотра икроножной мышцы Неймара.

В итоге, Неймар вошёл в окончательный список сборной Бразилии, а Педро – нет.

В итоговую заявку вошли, в частности, игроки санкт‑петербургского «Зенита» – нападающий Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос.

На групповой стадии чемпионата мира — 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.