Каррагер раскритиковал Салаха, сравнив его с Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал нападающего Мохамеда Салаха. Ранее Салах заявил, что хочет, что «Ливерпуль» вернулся к прежнему атакующему футболу.

«Я не удивлён. Я всем говорил: до конца сезона случится что-то ещё. Он снова сбросит «бомбу», примерно так же, как это делал Роналду перед уходом из «Манчестер Юнайтед». Я думал, это произойдёт уже после окончания сезона, когда он уйдёт, но нет. Меньше двух лет назад я называл его эгоистом из-за одного интервью, и, думаю, сейчас это снова подтверждается. У «Ливерпуля» впереди очень важная неделя. Команда ещё не гарантировала себе место в Лиге чемпионов, и сейчас речь должна идти о «Ливерпуле», а не о Салахе», — приводит слова Каррегера Sky Sports.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, однако футболист уже объявил о своём уходе из английской команды в конце сезона.