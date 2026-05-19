Артета — о грядущем матче «Ман Сити»: я самый большой фанат «Борнмута» за всю историю

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о грядущем матче 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Борнмутом», который состоится сегодня, 19 мая. В случае потери очков «горожанами» «Арсенал» за тур до окончания сезона-2025/2026 станет чемпионом страны.

«Буду ли болеть за «Борнмут»? Я самый большой фанат клуба за всю историю. Для Андони Ираолы, всех игроков и всех болельщиков «Борнмута», я думаю, мы все являемся главными фанатами. Мы знаем, что это значит. Они получат нашу поддержку. Разговор с Ираолой перед матчем? Я думаю, ему это не нужно. То, что он сделал в этом футбольном клубе, трансформация и то, ради чего они играют, я думаю, им больше ничего не нужно. Если посмотреть на то, как играл «Бёрнли», на тот дух, который они показали, на то, как они усложнили нам задачу, то представьте, что будет в грядущей встрече у «вишен». Игру «Сити» я не планировал смотреть с нашими футболистами. Я планирую следить за матчем со своей семьёй, дома, и опять же, я не знаю, как долго», — приводит слова Артеты официальный сайт канониров.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 82 очка. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе и отставание в пять очков.