Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета — о грядущем матче «Ман Сити»: я самый большой фанат «Борнмута» за всю историю

Артета — о грядущем матче «Ман Сити»: я самый большой фанат «Борнмута» за всю историю
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о грядущем матче 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Борнмутом», который состоится сегодня, 19 мая. В случае потери очков «горожанами» «Арсенал» за тур до окончания сезона-2025/2026 станет чемпионом страны.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду ли болеть за «Борнмут»? Я самый большой фанат клуба за всю историю. Для Андони Ираолы, всех игроков и всех болельщиков «Борнмута», я думаю, мы все являемся главными фанатами. Мы знаем, что это значит. Они получат нашу поддержку. Разговор с Ираолой перед матчем? Я думаю, ему это не нужно. То, что он сделал в этом футбольном клубе, трансформация и то, ради чего они играют, я думаю, им больше ничего не нужно. Если посмотреть на то, как играл «Бёрнли», на тот дух, который они показали, на то, как они усложнили нам задачу, то представьте, что будет в грядущей встрече у «вишен». Игру «Сити» я не планировал смотреть с нашими футболистами. Я планирую следить за матчем со своей семьёй, дома, и опять же, я не знаю, как долго», — приводит слова Артеты официальный сайт канониров.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 82 очка. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе и отставание в пять очков.

Материалы по теме
Стало известно условие, при котором «Арсенал» станет чемпионом Англии 19 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android