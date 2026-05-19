Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин оценил вклад Соболева в чемпионство «Зенита» в РПЛ

Аршавин оценил вклад Соболева в чемпионство «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о вкладе в чемпионский титул сине-бело-голубых форварда Александра Соболева в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Саша — молодец. Он внёс большой вклад в победу «Зенита». Если бы с ним что‑то случилось, то некому было бы забивать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий отметился 10 голами и двумя результативными передачами в 28 играх, включая «золотой» гол с пенальти в ворота «Ростова».

Материалы по теме
Чемпионская раздевалка «Зенита». Невероятные эмоции!
Истории
Чемпионская раздевалка «Зенита». Невероятные эмоции!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android