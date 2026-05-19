Аршавин оценил вклад Соболева в чемпионство «Зенита» в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о вкладе в чемпионский титул сине-бело-голубых форварда Александра Соболева в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Саша — молодец. Он внёс большой вклад в победу «Зенита». Если бы с ним что‑то случилось, то некому было бы забивать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий отметился 10 голами и двумя результативными передачами в 28 играх, включая «золотой» гол с пенальти в ворота «Ростова».