Микель Артета обратился к фанатам «Арсенала» перед заключительным туром АПЛ и финалом ЛЧ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета обратился к болельщикам «канониров» после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли». Встреча завершилась домашней победой «пушкарей» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

«Очень приятно видеть, как все вы способствуете превращению этого стадиона в отличное место для игры и получения удовольствия от футбола. Вы — основа клуба, и каждый вносит свой вклад в общую атмосферу. Прошу помнить о своей ответственности за поддержание высоких стандартов всякий раз, когда вы приходите сюда, ведь это важно для команды и всех игроков. Благодарю вас и надеюсь увидеть на «Селхерст Парк» и в Будапеште. Не забудьте отметить заслуги игроков и тренерского состава, которые являются главными героями», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 82 очка. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе и отставание в пять очков.

Финал Лиги чемпионов с участием «канониров» состоится 30 мая в Будапеште. Соперник лондонцев — «ПСЖ».

