«Не всегда яркая игра была». Аршавин высказался о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию и бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о чемпионском титуле сине-бело-голубых в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» начал не очень здорово, но сомнений, что он будет бороться за чемпионство, не было. Запас игроков и мастерства у команды огромен. Рано или поздно он начал бы завоёвать свои очки. Не всегда яркая игра была — это да. В концовке сезона счастье привалило. Когда всё вернулось в руки команды — она свой шанс реализовала», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.