Тренер «Арсенала» Артета ответил на вопрос о возможном уходе Гвардиолы из «Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о возможном уходе испанского специалиста Хосепа Гвардиолы с поста наставника «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/2026.

«Я не могу это комментировать. Думаю, когда он примет решение остаться или уйти, тогда мы сможем прокомментировать ситуацию», — приводит слова Артеты BBC.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гвардиола оставит свой пост за год до окончания контракта с «горожанами».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Вместе с «горожанами» Гвардиола шесть раз становился чемпионом Англии, трижды брал Кубок страны, пять раз — Кубок английской лиги и трижды — национальный Суперкубок. На международной арене специалист приводил клуб к успеху в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Помимо этого, тренер работал в «Барселоне» и «Баварии», с которыми также взял множество титулов.