Названа сборная лучших игроков сезона Лиги 1 по версии Whoscored, Сафонов — вне команды

Опубликована сборная лучших игроков сезона Лиги 1, получивших наивысшие средние оценки за своё выступление в турнире, по версии популярного статистического портала Whoscored.

Сборная лучших игроков Лиги 1 сезона-2025/2026

Вратарь: Эрве Коффи («Анже») — 7,14.

Защитники: Гела Дуэ («Страсбург») — 7,18; Чарли Крессуэлл («Тулуза») — 7,09; Маланг Сарр («Ланс») — 7,05; Нуну Мендеш («ПСЖ») — 7,21.

Полузащитники: Мэйсон Гринвуд («Марсель») — 7,31; Мамаду Сангаре («Ланс») — 7,17; Флорьян Товен («Ланс») — 7,15; Брэдли Баркола («ПСЖ») — 7,08.

Нападающий: Хоакин Паничелли («Страсбург») — 7,10, Усман Дембеле («ПСЖ») — 7,23.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в число лучших игроков сезона. Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах.

Чемпионом Франции сезона-2025/2026 стал «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 76 очков за 34 матча. На второй строчке расположился «Ланс», у которого 70 очков. В топ-4 также вошли «Лилль» (61) и «Лион» (60).