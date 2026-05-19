Карвахаль лаконично отреагировал на свой уход из «Реала» после 24 лет в клубе

Крайний защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль опубликовал пост с фотографией в футболке «сливочных», на которой оставил небольшой комментарий, в котором отреагировал на то, что покинет команду по окончании сезона в качестве свободного агента.

«Я ухожу с переполненным сердцем и вечной гордостью, зная, что отдал все силы этому клубу», — написал Карвахаль в соцсетях.

Карвахаль является воспитанником «Реала». Всего на его счету 450 матчей в составе «сливочных», в которых он отметился 14 забитыми мячами и 65 результативными передачами. В «Королевском клубе» Карвахаль завоевал 27 трофеев (второй результат в истории мадридцев): шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, четыре раза — чемпионат Испании и Суперкубок страны, а также в его копилке два трофея Кубка Испании и один Межконтинентальный кубок.