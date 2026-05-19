Радимов назвал переломный момент в чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о переломном моменте сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, который помог «Зениту» завоевать чемпионский титул.

«Переломный матч был в Краснодаре. Если бы тогда «Зенит» уступил, то отставание было бы большим. «Зенит» вцепился в тот матч и выиграл. Он не только сократил отставание, но и показал, что мы здесь — будем бороться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.