Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал переломный момент в чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»

Радимов назвал переломный момент в чемпионской гонке РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о переломном моменте сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, который помог «Зениту» завоевать чемпионский титул.

«Переломный матч был в Краснодаре. Если бы тогда «Зенит» уступил, то отставание было бы большим. «Зенит» вцепился в тот матч и выиграл. Он не только сократил отставание, но и показал, что мы здесь — будем бороться», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Материалы по теме
«Не всегда яркая игра была — это да». Аршавин высказался о чемпионстве «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android