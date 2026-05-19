Радимов – о Соболеве: зимой на него практически не рассчитывали

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру российского нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в весенней части сезона чемпионата России.

«Он провел весну очень хорошо. В матче с «Ростовом» он взял на себя ответственность и пошел бить пенальти. Этот гол оказался золотым. Зимой на него практически не рассчитывали. Он своей работой заслужил место в составе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66).