Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов – о Соболеве: зимой на него практически не рассчитывали

Радимов – о Соболеве: зимой на него практически не рассчитывали
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру российского нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в весенней части сезона чемпионата России.

«Он провел весну очень хорошо. В матче с «Ростовом» он взял на себя ответственность и пошел бить пенальти. Этот гол оказался золотым. Зимой на него практически не рассчитывали. Он своей работой заслужил место в составе», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68), одолевший в заключительном туре «Ростов» (1:0). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66).

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил невызов в сборную России Соболева и Литвинова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android