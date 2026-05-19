Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Люка Шевалье может попасть в заявку «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов — L'Équipe

Комментарии

Получивший повреждение правого бедра 29 апреля голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье должен вернуться к тренировкам. Это даёт ему надежду попасть в заявку на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом» 30 мая, сообщает L'Équipe.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, Шевалье получил повреждение правого бедра на тренировке 29 апреля, но в понедельник должен вернуться к занятиям в общей группе.

Люка примет участие в облегчённой тренировке, тогда как игроки основного состава ожидаются в среду. Таким образом, Шевалье может рассчитывать на попадание в заявку на финал Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште против «Арсенала».

Ранее сообщалось, что Сафонов сравнялся с Шевалье по количеству матчей за клуб во всех турнирах в сезоне-2025/2026. В активе обоих вратарей теперь по 26 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне.

Сафонов снова тащил за «ПСЖ»! Но дерби отдали на последней минуте
