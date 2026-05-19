Клозе может заменить Сарри в «Лацио» — La Gazzetta dello Sport

Комментарии

Бывший нападающий «Лацио» и сборной Германии Мирослав Клозе может вернуться в клуб в качестве главного тренера, если Маурицио Сарри решит уйти в ближайшем будущем, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 67-летний итальянец Сарри дал понять, что недоволен тем, как прошёл сезон-2025/2026. Летом 2025 года тренер вернулся в команду, подписав двухлетний контракт. Перед последним туром в чемпионате Италии «Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице — у клуба 51 очко после 37 игр.

В число претендентов на пост главного тренера входит 47-летний немец Клозе. Сейчас он трудится в «Нюрнберге» из второй Бундеслиги. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Команда финишировала на восьмом месте в лиге.

Ранее сообщалось, что Сарри может сменить Раффаэле Палладино в «Аталанте».

