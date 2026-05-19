Аллегри готов остаться в «Милане», но только при двух условиях

Массимилиано Аллегри готов продолжить работу в «Милане» в качестве главного тренера и по окончании сезона-2025/2026, но при соблюдении двух условий, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 58-летний итальянец требует прекращения внутренних конфликтов, которые подрывали его авторитет на протяжении сезона, а также серьёзных вложений на трансферном рынке.

Если «Милан» обеспечит себе выход в Лигу чемпионов на финальной неделе сезона, то в контракте Аллегри есть пункт, который автоматически продлит его соглашение до июня 2028 года с зарплатой около € 6 млн в год.

Перед последним туром чемпионата Италии клуб идёт на третьем месте в турнирной таблице, набрав 70 очков.