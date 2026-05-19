Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаутаро Мартинес сделал заявление о своём будущем в «Интере»

Лаутаро Мартинес сделал заявление о своём будущем в «Интере»
Комментарии

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес признался, что хотел бы провести в миланском клубе всю оставшуюся карьеру.

— Сейчас «Интер» уже стал для вас настоящим домом. Есть желание завершить карьеру именно здесь?

— Да, конечно, мне бы этого хотелось. Ключи от тренировочной базы у меня ещё не появились, но я уже близок к этому. Моя семья счастлива в Милане: у нас здесь есть ресторан, дети ходят в школу, у них появились друзья.

На данный момент мне сложно представить себя в другом клубе. В футболе всё может измениться очень быстро, но если меня не выгонят из «Интера», то я останусь здесь, — сказал Мартинес в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 28-летний нападающий выступает за «Интер» с 2018 года после перехода из «Расинга».

Месси посидел в болиде Формулы-1

Материалы по теме
Сперцян высказался об интересе «Марселя» и оценил возможность переезда в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android